Голландский комментатор: «Ред Булл» вправе объявить гонку в Мексике недействительной

Голландский комментатор Олав Мол раскритиковал решения стюардов Гран-при Мексики в отношении трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, получившего два 10-секундных штрафа.

«За аналогичный инцидент Расселл получил пятисекундный штраф [в Остине]. В Мексике Ферстаппен получил 10 секунд. И этот штраф подаётся как стандартный. «Ред Булл» вправе заявить о том, что гонка недействительна. Очевидно, это не обычный штраф. Норрис получил пять секунд в Соединённых Штатах, Ферстаппен – десять в Мексике.

Я не сказал, что штрафы необоснованные, но они в два раза жёстче. Думаю, что это имеет смысл для «Ред Булл», если у них найдётся мужество», — приводит слова Мола Ziggo Sport Totaal.