Шарль Леклер оценил свои шансы стать чемпионом Формулы-1 в этом сезоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о шансах завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Полагаю, не стоит думать о титуле. Это не поможет мне добиться чего-то большего. Главное — сосредоточиться на каждой гонке. Более того, я просто чувствую, что от меня не зависит, стану ли я чемпионом или нет. Однако что-то всё-таки зависит и от меня. Если я выиграю все гонки, шансов будет больше», — приводит слова Леклера F1i.

В настоящий момент Леклер занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 291 очко. Лидировать в чемпионате продолжает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 362 балла. Вторую позицию занимает Ландо Норрис из «Макларена» (315 очков).

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