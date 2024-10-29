Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер оценил свои шансы стать чемпионом Формулы-1 в этом сезоне

Шарль Леклер оценил свои шансы стать чемпионом Формулы-1 в этом сезоне
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о шансах завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Полагаю, не стоит думать о титуле. Это не поможет мне добиться чего-то большего. Главное — сосредоточиться на каждой гонке. Более того, я просто чувствую, что от меня не зависит, стану ли я чемпионом или нет. Однако что-то всё-таки зависит и от меня. Если я выиграю все гонки, шансов будет больше», — приводит слова Леклера F1i.

В настоящий момент Леклер занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 291 очко. Лидировать в чемпионате продолжает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 362 балла. Вторую позицию занимает Ландо Норрис из «Макларена» (315 очков).

Материалы по теме
Позор Переса на фоне худшего этапа Ферстаппена. Оценки за Гран-при Мексики
Позор Переса на фоне худшего этапа Ферстаппена. Оценки за Гран-при Мексики

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android