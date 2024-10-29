«Проблема не в этом». Ферстаппен высказался о двух штрафах на Гран-при Мексики

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о штрафах, которые он получил за жёсткую борьбу с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом на Гран-при Мексики. В общей сложности нидерландцу выписали два штрафа по 10 секунд.

«Настоящая проблема заключается не в этом. Дело в том, что мы слишком медленные. Именно поэтому мне приходится участвовать в подобных сражениях. Вот в чём заключается проблема. Честно говоря, 20 секунд – это много, однако я не хочу жаловаться. Это не в моём стиле. И я не стану говорить то, что думаю на самом деле. В конце концов, не имеет значения, согласны со мной люди или нет, – это не изменит наказания», — приводит слова Ферстаппена издание Sports Mole.

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