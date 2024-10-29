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Хэмилтон выложил эмодзи с флагом Бразилии после того, как Винисиус не взял «Золотой мяч»

Хэмилтон выложил эмодзи с флагом Бразилии после того, как Винисиус не взял «Золотой мяч»
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где опубликовал эмодзи в виде флага Бразилии. Гонщик не стал уточнять смысл эмодзи, но многие фанаты связали его с недавней церемонией вручения «Золотого мяча». Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и болельщики полагали, что она достанется бразильскому футболисту Винисиусу Жуниору, выступающему за мадридский «Реал».

Фото: Скриншот страницы Льюиса Хэмилтона в социальных сетях

Отметим также, что Хэмилтон мог разместить эмодзи с флагом Бразилии в связи с Гран-при Формулы-1, который пройдёт в этой стране с 1 по 3 ноября.

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