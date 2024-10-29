Ферстаппен иронично ответил, будет ли он действовать иначе в сражениях с Норрисом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу будущих сражений с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом. За жёсткую борьбу с ним нидерландец получил два штрафа на Гран-при Мексики.

«Буду ли я действовать как-то по-другому, сражаясь с Норрисом в будущем? Возможно, в следующий раз я выключу двигатель и выпью чего-нибудь. У меня было бы достаточно времени для этого», — приводит слова Ферстаппена издание Sports Mole.

Напомним, по итогам Гран-при Мексики Ферстаппен показал шестой результат. Норрис был вторым. Победителем стал Карлос Сайнс из «Феррари».

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