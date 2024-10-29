Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко — о ГП Мексики: «Ред Булл» не может позволить себе ещё одну такую гонку

Марко — о ГП Мексики: «Ред Булл» не может позволить себе ещё одну такую гонку
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко критично высказался о выступлении команды на минувшем Гран-при Мексики.

«Мы не можем позволить себе ещё одну такую гонку. В Бразилии будет тяжело, там много медленных поворотов, и это будет проблемой для нас. Но Катар уже не за горами, и я считаю, что у нас есть шанс на победу там», — приводит слова Марко Sky Germany.

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 566 очков.
2. «Феррари» — 537.
3. «Ред Булл» — 512.
4. «Мерседес» — 366.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «Хаас» — 46.
7. «РБ» — 36.
8. «Уильямс» — 17.
9. «Альпин» — 13.
10. «Кик-Заубер» — 0.

Материалы по теме
Марко: двигатель, установленный на болиде Ферстаппена, больше не предназначен для гонок

Самые именитые команды Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android