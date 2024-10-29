Марко — о ГП Мексики: «Ред Булл» не может позволить себе ещё одну такую гонку

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко критично высказался о выступлении команды на минувшем Гран-при Мексики.

«Мы не можем позволить себе ещё одну такую гонку. В Бразилии будет тяжело, там много медленных поворотов, и это будет проблемой для нас. Но Катар уже не за горами, и я считаю, что у нас есть шанс на победу там», — приводит слова Марко Sky Germany.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 566 очков.

2. «Феррари» — 537.

3. «Ред Булл» — 512.

4. «Мерседес» — 366.

5. «Астон Мартин» — 86.

6. «Хаас» — 46.

7. «РБ» — 36.

8. «Уильямс» — 17.

9. «Альпин» — 13.

10. «Кик-Заубер» — 0.

Самые именитые команды Формулы-1