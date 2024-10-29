Марко — о ГП Мексики: «Ред Булл» не может позволить себе ещё одну такую гонку

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко критично высказался о выступлении команды на минувшем Гран-при Мексики.
«Мы не можем позволить себе ещё одну такую гонку. В Бразилии будет тяжело, там много медленных поворотов, и это будет проблемой для нас. Но Катар уже не за горами, и я считаю, что у нас есть шанс на победу там», — приводит слова Марко Sky Germany.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 566 очков.
2. «Феррари» — 537.
3. «Ред Булл» — 512.
4. «Мерседес» — 366.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «Хаас» — 46.
7. «РБ» — 36.
8. «Уильямс» — 17.
9. «Альпин» — 13.
10. «Кик-Заубер» — 0.
Самые именитые команды Формулы-1