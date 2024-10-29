Расписание трансляций Гран-при Бразилии — 2024

С 1 по 3 ноября состоится 21-й этап Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Бразилии.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, болельщики смогут увидеть заезды на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет показан на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории России не будет. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию бразильского этапа, в которой отразит все ключевые события Гран-при.

Формула-1 Гран-при Бразилии — 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 1 ноября

17:30. Свободная практика Гран-при Бразилии

21:30. Спринт-квалификация Гран-при Бразилии

Суббота, 2 ноября

17:00. Спринт Гран-при Бразилии

21:00. Квалификация Гран-при Бразилии

Воскресенье, 3 ноября

20:00. Гонка Гран-при Бразилии

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