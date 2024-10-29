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«Ему нужен консультант». Чемпион WEC раскритиковал кадры ленты о Формуле-1 с Брэдом Питтом

«Ему нужен консультант». Чемпион WEC раскритиковал кадры ленты о Формуле-1 с Брэдом Питтом
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Победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) португалец Фелипе Альбукерке критично высказался о появившихся кадрах готовящегося фильма о Формуле-1, главную роль в котором исполняет звёздный американец Брэд Питт.

«Уважение Брэду, но ладно тебе, чувак, тебе нужен консультант. Пилот никогда не празднует победу в перчатках без шлема. Очень тяжело отстегнуть шлем в перчатках. Это понятно гонщикам, но это очень важно», — написал Альбукерке в социальной сети X (ранее Twitter).

Фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом выйдет в международный прокат 25 июня 2025 года. Премьера картины в Северной Америке начнётся двумя днями позже – 27 июня.

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