Ферстаппена включили в список богатейших людей Нидерландов. Макс самый молодой из всех

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оказался в списке самых богатых людей Нидерландов по версии Quote.

Трёхкратный чемпион Формулы-1 занял 322-е место в рейтинге из 500 человек. При этом Макс самый молодой в списке. Сейчас гонщику 27 лет. Состояние Ферстаппена оценивается в € 210 млн. Сообщается, что только в прошлом году он получил € 64 млн от «Ред Булл», из которых € 41 млн — зарплата, а оставшаяся часть – премия. Кроме того, пилот получает доход за счёт спонсорских сделок, которые у него заключены с несколькими крупными компаниями.

Отмечается, что решение проживать в Монако благоприятно сказывается на финансах Макса, так как налоговые условия в этом государстве благоприятнее, чем в Нидерландах.

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