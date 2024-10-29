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Хельмут Марко назвал плохой знак для «Ред Булл» в оставшихся Гран-при этого сезона

Хельмут Марко назвал плохой знак для «Ред Булл» в оставшихся Гран-при этого сезона
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о шансах австрийской команды побороться за победу в оставшейся части сезона Формулы-1.

«Нам нужно как-то найти темп. Мы заметили, что в медленных поворотах мы всё ещё проигрываем, к примеру, «Феррари» и «Макларену», так что это плохой знак. Но в календаре ещё две трассы, Катар и Лас-Вегас, где мы должны выступить лучше. Если мы не столкнёмся с какими-либо проблемами во время свободных практик, то сможем привести настройки в порядок и, таким образом, сократить отставание от конкурентов», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на ORF.

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