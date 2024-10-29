Андреа Стелла: Норрис мог побороться за победу в Мексике

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что пилот команды британец Ландо Норрис мог побороться за победу на минувшем Гран-при Мексики.

«Изначально я не считал, что первый отрезок имеет большое значение, поскольку думал, что «Феррари» быстрее. Однако как только Ландо оторвался от Ферстаппена, он показал очень конкурентоспособный темп.

На втором отрезке он доказал, что не уступает в «Феррари». И теперь, если оглядываться на инциденты на первых кругах, чувствуется небольшое разочарование. Как по мне, без этой пары инцидентов Ландо смог бы побороться за победу», — приводит слова Стеллы издание Motorsport Week.