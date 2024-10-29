В Porsche представили новую 911 Carrera T. Модель впервые доступна в виде кабриолета

Компания Porsche представила новую версию модели 911 Carrera T. Автомобиль сохранил механическую трансмиссию, развивает более высокую максимальную скорость и впервые доступен в кузове кабриолет, однако его масса стала чуть больше.

Porsche 911 Carrera T Фото: Porsche

Новая 911 Carrera T весит 1478 кг, что на 40 кг меньше, чем стандартная Carrera. В то же время модель предыдущего поколения, представленная в 2022 году, обладала ещё меньшей массой — 1470 кг.

Porsche 911 Carrera T Фото: Porsche

Новинка оснащена трёхлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью 290 кВт (394 л. с.), который комплектуется шестиступенчатой механической трансмиссией и передаёт мощность на задние колёса.

Porsche 911 Carrera T Cabriolet Фото: Porsche

Со стандартным пакетом Sport Chrono Package автомобиль развивает 100 км/ч за 4,5 секунды (кабриолету для этого необходимо 4,7 секунды). Максимальная скорость Porsche 911 Carrera T — 295 км/ч, тогда как 911 Carrera T Cabriolet способна развивать 293 км/ч. Предыдущая модель 911 Carrera T развивала не более 291 км/ч.

Салон Porsche 911 Carrera T Фото: Porsche

Отметим, что чуть ранее в Porsche представили новую 911 GT3, анонс которой был приурочен к 25-летию дебюта первой в истории версии 911 GT3.