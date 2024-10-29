В «Пирелли» раскрыли, как шинники почтут память Сенны на Гран-при Бразилии

Итальянский производитель автомобильных шин «Пирелли» почтит память легендарного автогонщика и трёхкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны во время 21-го этапа сезона-2024 в Бразилии.

Компания «Пирелли» представила кепки, которые вручаются обладателям подиума, в национальных цветах Бразилии с логотипом и фамилией Сенны, а награда за поул-позицию на Гран-при представляет собой уменьшенную версию шины с использованием национальных цветов и в дальнейшем продана на аукционе совместно с некоммерческой организацией, названной в честь Айртона.

Cпециальные кепки Фото: x.com/pirellisport

Организация «Институт Айртона Сенны» позволяет молодым бразильцам в сотрудничестве с предприятиями, правительствами, школами и университетами реализовывать себя, свои проекты и таланты в различных сферах.

Награда за поул Фото: x.com/pirellisport

Различные мероприятия, посвящённые жизни Сенны, проходили на протяжении всего 2024 года, а 1 мая исполнилось 30 лет с тех пор, как Айртон погиб во время ран-при Сан-Марино 1994 года, выступая за команду «Уильямс».