Источник: Гран-при Бразилии может стать последним этапом для Переса в сезоне-2024

21-й этап Формулы-1 в Бразилии может стать последним для 34-летнего мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, сообщает издание GPblog.

«Перес, возможно, проведёт свой последний Гран-при за рулём «Ред Булл» в Бразилии в ближайшие выходные. Сообщается, что австрийская команда внимательно рассматривает это радикальное решение после череды разочаровывающих результатов мексиканского пилота. После гонки в Бразилии до Гран-при Лас-Вегаса будет трёхнедельный перерыв, что даёт «Ред Булл» достаточно времени, чтобы назначить замену Пересу», — говорится в статье издания.

Напомним, в Мексике Перес не вышел из первого сегмента квалификации, а по итогам основной гонки оказался на 17-м месте.