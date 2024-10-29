Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Мерседеса» Вольф рассказал о целях команды на Гран-при Бразилии

Руководитель «Мерседеса» Вольф рассказал о целях команды на Гран-при Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал о целях немецкого коллектива на Гран-при Бразилии.

«Последние две гонки в Остине и Мехико не были для нас самыми чистыми, поэтому мы стремимся к более гладкому уикенду в Сан-Паулу. Несмотря на проблемы в США и Мексике, мы продвинулись в нашем понимании W15. Учитывая нашу позицию в чемпионате, мы смогли проверить ситуацию с небольшим штрафом для себя. Хотя мы по-прежнему сосредоточены на максимизации результатов каждые выходные, но тестирование и понимание болида будут иметь ценное значение для нашей сильной подготовки к 2025 году. Мы продолжим этот подход в ближайший уикенд.

«Автодром Интерлагос» — это идеальная трасса для пилотов с большим количеством холмов и сложным сочетанием низких, средних и высокоскоростных поворотов. Учитывая, что это предпоследний уикенд со спринт-гонкой в этом сезоне, то нам придётся эффективно работать с первой секунды первой и единственной тренировки, чтобы машина оказалась в хорошем состоянии. Мы знаем, что будет сложно бросить вызов «Феррари» и «Макларенам», которые выглядели сильными в последних гонках. Однако мы по-прежнему будем усердно работать над этим и посмотрим, какими будут наши относительные результаты на выходных.

Материалы по теме
Источник: Гран-при Бразилии может стать последним этапом для Переса в сезоне-2024
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android