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Тото Вольф рассказал, что испытал дежавю из-за борьбы Ферстаппена и Норриса на ГП Мексики

Тото Вольф рассказал, что испытал дежавю из-за борьбы Ферстаппена и Норриса на ГП Мексики
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал, что испытал дежавю из-за борьбы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британца Ландо Норриса из «Макларена» на Гран-при Мексики.

«Я испытал дежавю. Только в данном случае речь идёт не о нас, а о [Ландо] Норрисе. Хотя вражда между Норрисом и Ферстаппеном не так велика, как между Льюисом [Хэмилтоном] и Ферстаппеном в 2021 году. Я думаю, что это было хорошее решение стюардов [20-секундный штраф Ферстаппену], и становится ясно, что такой жёсткий стиль недопустим в будущем», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Ранее Тото высказался по поводу изменения трактовок правил для избавления от спорных моментов во время гонок.

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