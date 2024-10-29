В Xiaomi побили рекорд Porsche на «Нордшляйфе»

Британский пилот Дэвид Питтард за рулём Xiaomi SU7 Ultra, экстремального исполнения китайского электроседана SU7, установил новый рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» для четырёхдверных автомобилей. Питтард проехал круг за 6.46,874 и более чем на 10 секунд превзошёл считавшееся до этого лучшим время Ларса Керна на Porsche Taycan Turbo GT — 7.07,55.

Xiaomi SU7 Ultra установила рекорд «Нордшляйфе» Фото: Xiaomi

Автомобиль Xiaomi SU7 Ultra был официально анонсирован в конце июля, однако публично он ещё не представлен. В заездах на «Нордшляйфе» Питтард пилотировал прототип машины, но в будущем в Xiaomi намерены вернуться на эту трассу уже с серийным вариантом и установить рекорд в сегменте дорожных автомобилей.

Xiaomi SU7 Ultra Фото: Xiaomi

Известно, что мощность Xiaomi SU7 Ultra составляет 1548 лошадиных сил — их обеспечивают три электромотора HyperEngine V8s. 100 км/ч автомобиль достигает за 1,97 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч. Официальная презентация серийной версии Xiaomi SU7 Ultra ожидается в этом году.