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В Xiaomi побили рекорд Porsche на «Нордшляйфе»

В Xiaomi побили рекорд Porsche на «Нордшляйфе»
Команда Xiaomi установила рекорд «Нюрбургринга»
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Британский пилот Дэвид Питтард за рулём Xiaomi SU7 Ultra, экстремального исполнения китайского электроседана SU7, установил новый рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» для четырёхдверных автомобилей. Питтард проехал круг за 6.46,874 и более чем на 10 секунд превзошёл считавшееся до этого лучшим время Ларса Керна на Porsche Taycan Turbo GT — 7.07,55.

Xiaomi SU7 Ultra установила рекорд «Нордшляйфе»

Xiaomi SU7 Ultra установила рекорд «Нордшляйфе»

Фото: Xiaomi

Автомобиль Xiaomi SU7 Ultra был официально анонсирован в конце июля, однако публично он ещё не представлен. В заездах на «Нордшляйфе» Питтард пилотировал прототип машины, но в будущем в Xiaomi намерены вернуться на эту трассу уже с серийным вариантом и установить рекорд в сегменте дорожных автомобилей.

Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi SU7 Ultra

Фото: Xiaomi

Известно, что мощность Xiaomi SU7 Ultra составляет 1548 лошадиных сил — их обеспечивают три электромотора HyperEngine V8s. 100 км/ч автомобиль достигает за 1,97 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч. Официальная презентация серийной версии Xiaomi SU7 Ultra ожидается в этом году.

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