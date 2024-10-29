Отец Серхио Переса обратился к сыну в социальных сетях после провального ГП Мексики

65-летний Антонио Перес Гарибай, являющийся отцом пилота команды Формулы-1 «Ред Булл» Серхио Переса, в социальных сетях опубликовал сообщение, в котором обратился к сыну после провального Гран-при Мексики, в котором Серхио занял 17-е место. Антонио выложил две фотографии мексиканского гонщика с дебюта в Формуле-1 и с проведённой последней гонки.

Серхио на Гран-при Австралии — 2011 Фото: Из личного архива Переса

«Твоя первая гонка в Формуле-1 на Гран-при Австралии 2011 года и твоя последняя [на данный момент] гонка в Мехико в 2024 году. Наша максимальная гордость — самый красивый флаг в мире. Всегда вместе до конца фильма. Спасибо тебе, Чеко, сегодня ты самый известный мексиканец на планете. И я очень горжусь тем, чего ты достиг.

Серхио на Гран-при Мексики — 2024 Фото: Из личного архива

Всегда помни, что твоя худшая гонка была в Мексике-2002, когда тебя в 12-летнем возрасте выгнали из картинга. И теперь посмотри на то, чего ты достиг за эти годы! Люблю тебя, сын!» — написал Антонио Перес в социальных сетях.

Ранее издание GPblog сообщило, что ближайший этап Формулы-1 в Бразилии может стать последним для мексиканского гонщика.