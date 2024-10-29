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Гюнтер Штайнер прокомментировал методы борьбы Макса Ферстаппена на трассе

Гюнтер Штайнер прокомментировал методы борьбы Макса Ферстаппена на трассе
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал методы борьбы трёхкратного чемпиона Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказавшись о двух последних гонках в Остине и Мексике.

«Мы все знаем Макса и его способ пилотирования. Я очень уважаю тот факт, что он ищет пределы допустимого поведения. Что произошло в Остине? Он сказал: «Для меня нет ограничений. Просто продолжаю атаковать». А сейчас в Мексике на это наложили штраф, но там было много споров.

Я бы не стал винить в этом Макса. Скорее виню отсутствие штрафа в Остине. Если бы у него был пятисекундный штраф в прошлые выходные, то уверен, он бы не сделал того, что сделал в Мексике. Если мы даём ему преимущество, он всегда идёт дальше. Макс именно такой гонщик», — приводит слова Штайнера издание Eurosport France.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал изменения в регламенте Формулы-1 из-за инцидентов с Ферстаппеном.

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