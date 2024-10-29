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Хорнер высказался о шансах на победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов

Хорнер высказался о шансах на победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о шансах австрийского коллектива на победу в Кубке конструкторов после прошедшего Гран-при Мексики, в котором Макс Ферстаппен занял шестое место, а Серхио Перес финишировал на 17-й позиции.

«Думаю, это будет очень сложно. Мы никогда не сдаёмся, мы будем бороться очень упорно. Нам нужны обе машины, чтобы мы имели возможность набрать очки», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

После 20 этапов сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 512 очков. У «Феррари», идущей на втором месте, — 537, а у «Макларена» — 566.

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