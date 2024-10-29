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Стали известны штрафы «Хонды» и «Альпин» за нарушения лимита бюджетов для мотористов Ф-1

Стали известны штрафы «Хонды» и «Альпин» за нарушения лимита бюджетов для мотористов Ф-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала официальный документ о штрафе для производителей силовых установок за нарушения лимита бюджета мотористов Формулы-1. Нарушения были обнаружены у двух производителей — «Альпин» (двигатель «Рено») и «Хонды».

«Было установлено, что «Альпин» и «Хонда» допустили процессуальные нарушения финансовых правил для производителей силовой установки, несмотря на то что их соответствующие затраты в течение отчётного периода 2023 года не превышали предельного уровня затрат. Администрация ограничения затрат предложила обоим производителям силовых установок (PUM) заключить соглашение о признании нарушений (ABА) для решения этих вопросов. Предложение было принято обоими производителями.

Отчёт «Альпин» содержал существенные недостатки, и некоторые необходимые процедуры вообще не были выполнены, а несколько других процедур были выполнены лишь частично. «Хонда» предоставила неверные данные, содержавшие исключённые и/или скорректированные расходы, связанные с обслуживанием динамометрических стендов двигателя, а также товарно-материальные запасы.

Было признано, что оба производителя сотрудничали и добросовестно на протяжении всего процесса проверки стремились своевременно предоставить дополнительную информацию и доказательства, поскольку это первый год полного применения финансовых требований для производителей силовых установок. Не найдено никаких доказательств того, что «Альпин» и «Хонда» стремились или получили какое-либо неправомерное преимущество в результате нарушения.

«Хонда» обязана выплатить $ 600 тыс. в течение 30 дней после вступления в силу постановления и возместить все расходы администрации, затраченные на организацию проверки и вынесения вердикта. В «Альпин» же обязаны выплатить $ 400 тыс. в течение 30 дней и также возместить расходы», — говорится в официальном заявлении ФИА.

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