Штайнер ответил, является ли Норрис слишком мягким в борьбе за титул в сезоне-2024

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» и ныне эксперт и аналитик Гюнтер Штайнер ответил, является ли британский пилот Ландо Норрис из команды «Макларен» мягким в борьбе с трёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» за титул в сезоне-2024.

«Вообще, мы могли бы ответить, что да, он слишком милый. Но всё-таки я думаю, что Ландо хочет участвовать в гонках уважительно и честно. Чтобы оставаться в рамках правил, не более того. То, что произошло в Мексике, показывает, что он достойный гонщик. Норрис мог бы врезаться в Макса раз или два, но это бы ему не помогло. Так что нет, он не слишком милый. Он хочет показать, что может работать честно», — приводит слова Штайнера издание Eurosport France.

Ранее Гюнтер высказался о методах борьбы Ферстаппена.