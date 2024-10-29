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Штайнер ответил, является ли Норрис слишком мягким в борьбе за титул в сезоне-2024

Штайнер ответил, является ли Норрис слишком мягким в борьбе за титул в сезоне-2024
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» и ныне эксперт и аналитик Гюнтер Штайнер ответил, является ли британский пилот Ландо Норрис из команды «Макларен» мягким в борьбе с трёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» за титул в сезоне-2024.

«Вообще, мы могли бы ответить, что да, он слишком милый. Но всё-таки я думаю, что Ландо хочет участвовать в гонках уважительно и честно. Чтобы оставаться в рамках правил, не более того. То, что произошло в Мексике, показывает, что он достойный гонщик. Норрис мог бы врезаться в Макса раз или два, но это бы ему не помогло. Так что нет, он не слишком милый. Он хочет показать, что может работать честно», — приводит слова Штайнера издание Eurosport France.

Ранее Гюнтер высказался о методах борьбы Ферстаппена.

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