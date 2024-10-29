Видео: Гасли рассказал забавную историю о письме для него и Шарля Леклера от фанатки

Французский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Альпин», Пьер Гасли поделился забавной историей о письме поклонницы для него и пилота «Феррари» Шарля Леклера.

«Однажды мне и моему лучшему другу из Формулы-1 Шарлю [Леклеру] пришло странное письмо от фанатки. В нём поклонница сообщила, что хочет отношений сразу и со мной, и с Леклером, поэтому если я не против, то должен был просто подмигнуть во время интервью после квалификации для Sky Sports. Так что всё интервью я просто стоял и держал свои веки, чтобы случайно не моргнуть», — сказал Гасли на YouTube-канале JAAQ Jr.

Гасли проводит свой второй сезон в составе «Альпин», в 2024 году на его счету девять очков.