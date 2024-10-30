Штайнер: пилоты «Феррари» могут сделать Норриса чемпионом

Бывший руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс могут сделать гонщика «Макларена» Ландо Норриса чемпионом в сезоне-2024.

«Думаю, Ландо может стать чемпионом. Я всегда говорил, что ему нужна помощь «Феррари», чтобы стать чемпионом, но при этом «Феррари» должна аккуратно встать между «Маклареном» и «Ред Булл». Не перед самим Норрисом. Но то, что сейчас делают в «Феррари», действительно может помочь Норрису выиграть титул», — приводит слова Штайнера издание Eurosport France.

Ранее Штайнер высказался по поводу поведения самого Ландо на трассе и ответил, является ли Норрис мягким в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».