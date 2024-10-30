Ферстаппен — о спаде Переса: сейчас это не самая большая наша проблема

27-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал спад формы своего мексиканского напарника Серхио Переса после провального Гран-при Мексики, на котором Серхио занял 17-е место.

«Думаю, что сейчас это не самая большая наша проблема. Нам нужно улучшить машину, потому что, если болид будет лучше, естественно, Чеко улучшится. Но я не думаю о таких сценариях, думаю только о том, как я могу быть быстрее на машине. Остин был многообещающим, но в Мексике мы потерпели неудачу, и просто надеюсь, что в Бразилии мы снова сможем быть более конкурентоспособными», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее издание GPblog сообщило, что Гран-при Бразилии может стать последним для мексиканского гонщика.