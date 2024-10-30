Штайнер высказался о проблемах Хэмилтона в сезоне-2024

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер прокомментировал проблемы немецкого коллектива «Мерседес» и его пилотов Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в сезоне-2024.

«Сезон «Мерседеса» выглядит, словно они находятся на качелях. То взлёт, то падение. Когда они выиграли две гонки подряд [в Австрии и Великобритании], я думал, что они будут стабильными и быстрыми, но они опять потеряли темп. Это явно четвёртая команда в этом сезоне.

Они больше не входят в тройку лидеров. Мы видим, что гонщики борются с машиной, поэтому судить о их форме сложно. Каждый из них регулярно ошибается, а для Льюиса это редкость. Джордж [Расселл] делает больше ошибок, но и Льюис не отстаёт от этой тенденции, что показывает сложность их машины.

Что касается Льюиса в «Феррари» в следующем сезоне, то всё будет зависеть от того, какие усилия он приложит, потому что для него всё будет новым», — приводит слова Штайнера издание Eurosport France.

Ранее Штайнер рассказал, как Норрис может стать чемпионом в сезоне-2024.