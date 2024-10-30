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«Тогда не откажет». Штайнер ответил, в каком случае Ф-1 примет заявку «Андретти»

«Тогда не откажет». Штайнер ответил, в каком случае Ф-1 примет заявку «Андретти»
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Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением, в каком случае Формула-1 может согласиться принять заявку команды «Андретти». Ранее руководство «Королевских гонок» уже отклонило заявку американского коллектива.

«Если кто-то работает в Формуле-1, то должен доказать, что у него есть право на это. Если «Андретти» или General Motors смогут что-то привнести, я уверен, что их примут. Если они смогут сделать хорошее коммерческое предложение, Формула-1 не откажет. Но если они будут забирать прибыль у других команд, это будет нежелательно. Формула-1 должна сначала обезопасить уже участвующие команды, прежде чем добавлять новые, особенно в случае кризиса в будущем», — приводит слова Штайнера издание Eurosport.fr.

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