«Он не может быть хуже». Штайнер рассказал, кого поставил бы на место Переса в «Ред Булл»

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможном уходе мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл».

«Пожалуй, я бы поменял местами Чеко и Юки [Цуноду]. Терять нечего. А у Чеко появился бы шанс. Нужно быть справедливым к нему и дать возможность остаться в болиде Ф-1, но под меньшим давлением. Возможно, он снова обретёт себя.

Снимите давление с Переса и переложите его на Юки. Это поддержит наш интерес. По правде говоря, Юки не может оказаться хуже Переса сейчас», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз высказался о положении Переса в команде.