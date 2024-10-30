Комментатор Ф-1 Плой: Марко предложил «Уильямсу» € 20 млн за Колапинто

Голландский комментатор Джек Плой заявил, что «Ред Булл» готовится заменить мексиканца Серхио Переса. Австрийская команда намерена предложить € 20 млн «Уильямсу» за аргентинца Франко Колапинто.

«Я скажу вам, что касса «Уильямса» скоро заполнится наличными. Хельмут Марко собирается забросить туда деньжат за Колапинто. Я слышал, что в минувшую субботу [на Гран-при Мексики] Марко был сыт по горло.

У него была назначена встреча, и он сказал Ваулзу: «Я отдам двадцать миллионов [евро], он нужен мне сейчас. Точка».

Это хорошо и с коммерческой точки зрения, поскольку Колапинто является лицом Claro, телесети в Южной Америке. А она принадлежит Карлосу Слиму, спонсору Переса, так что все могут приятно распрощаться», — сказал Плой в эфире Ziggo Sport.