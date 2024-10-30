Комиссия США связалась с высокопоставленными лицами Ф-1 из-за отклонения заявки «Андретти»

Американская комиссия, которая проводит расследование относительно решения Формулы-1 отклонить заявку команды «Андретти», связалась с рядом руководителей команд «Королевских гонок» и некоторыми высокопоставленными лицами в паддоке во время Гран-при США. Об этом информирует Speedcafe, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что Министерство юстиции США в настоящий момент продолжает расследование возможного нарушения антимонопольного законодательства со стороны Формулы-1. Недавний Гран-при в Остине предоставил следователям идеальную возможность разобраться в деталях этой истории.

Ранее экс-руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил, в каком случае Формула-1 примет заявку «Андретти».

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