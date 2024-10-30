«Теперь он уверен». Отец Карлоса Сайнса высказался о победе сына на Гран-при Мексики

Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, прокомментировал победы сына на недавнем Гран-при Мексики.

«Я очень доволен уикендом. И дело не только в гонке, но и в квалификации, где он здорово выступил. Думаю, ему немного не повезло в Остине (на Гран-при США Сайнс финишировал вторым после напарника по команде Шарля Леклера. – Прим. «Чемпионата»), но он был там очень быстр, так что действительно здорово, как он провёл последние две гонки. Похоже, нас ждёт интересное завершение чемпионата. Я знаю, что, когда Карлос уверен в себе, он может быть очень быстрым. Теперь он, вероятно, крайне уверен в себе или более уверен в своей машине, и это даёт ему возможность работать близко к пределу», — приводит слова Сайнса-старшего пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме Карлос Сайнс прокомментировал победу на Гран-при Мексики и решающий обгон Ферстаппена

Главные новости дня: