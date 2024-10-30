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Карлос Сайнс: я почувствовал, что хочу победить перед уходом из «Феррари»

Карлос Сайнс: я почувствовал, что хочу победить перед уходом из «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свою победу на недавнем Гран-при Мексики. Для испанца нынешний сезон будет последним в «Скудерии». После он присоединится к британской команде «Уильямс».

«Странный год, а также довольно сложный. Он начался действительно хорошо, а затем мы прошли через непростой период. После нам неожиданно удалось сделать машину конкурентоспособной, и я увидел, что шансы на победу по-прежнему имеются. Но когда Шарль одержал победы в Монце и Остине, я почувствовал, что тоже хочу выиграть перед уходом. Я хотел, чтобы это произошло», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

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