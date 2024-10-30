Бывший главный стратег «Феррари» стал спортивным директором «Кик-Заубера»

Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» объявила о ключевых перестановках в команде.

Игнасио Руэда назначен на должность спортивного директора и заменит Бита Зендера. Специалист занимал руководящие посты в «Джордане», «Рено» и «Лотусе», а также являлся главным стратегом в «Феррари». Руэда будет отвечать за спортивные мероприятия, отношения с ФИА и вопросы спортивного регламента.

Бит Зендер станет операционным директором в 2025 году. Зендер будет выполнять надзорную функцию и следить на развитием команды и, в частности, её новых структур.

Джампаоло Далл’Ара займёт недавно утверждённую должность руководителя гоночной инженерии и будет курировать работу отдела как на базе в Хинвиле, так и на трассе. Специалист имеет опыт работы в «Альфа Ромео» и «Заубере».