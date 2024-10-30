Не побеждавший более четырёх месяцев Ферстаппен высказался перед Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Бразилии. Он пройдёт с 1 по 3 ноября. Отметим, что в последний раз Макс побеждал на этапе в Барселоне, который проходил с 21 по 23 июня.

«Гонка в Мексике — это та гонка, которую нужно забыть. Мы знаем, что можем выступить лучше. Сейчас мы упорно работаем над тем, чтобы выяснить, что пошло не так. Нам нужно сделать всё, что в наших силах, чтобы стать более конкурентоспособными и вернуться на тот уровень, где мы должны быть. Бразилия – это заключительная гонка в серии из трёх Гран-при. Это будет спринтерский уикенд, так что программа будет очень напряжённой. Но это возможность заработать очки. «Интерлагос» – классная трасса с богатой историей. При этом она довольно техничная и отличается перепадами высот. С нетерпением жду возвращения в Бразилию, чтобы выступить перед страстными болельщиками», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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