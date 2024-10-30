В Xiaomi официально представили 1548-сильный суперкар

Компания Xiaomi официально представила экстремальную версию седана SU7 — суперкар Xiaomi SU7 Ultra, мощность которого составляет 1548 лошадиных сил. В Xiaomi подчёркивают, что целью компании было создать самый быстрый четырёхдверный автомобиль в мире — и днём ранее SU7 Ultra установил рекорд «Нордшляйфе» среди таких автомобилей, превзойдя Porsche Taycan Turbo GT.

Xiaomi SU7 Ultra Фото: Xiaomi

Автомобиль оснащён тремя электромоторами, передающими мощность на все четыре колеса, благодаря чему суперкар Xiaomi разгоняется до 100 км/ч за 1,98 секунды, а до 200 км/ч — за 5,86 секунды, что, как отмечают создатели, превышает показатели других массово производимых седанов. Максимальная скорость машины превышает 350 км/ч.

Xiaomi SU7 Ultra Фото: Xiaomi

Кроме того, у машины переработанная подвеска и продвинутая тормозная система с карбон-керамическими дисками — с их помощью SU7 Ultra достаточно 30,8 метра, чтобы затормозить со скорости 100 км/ч. По сравнению со стандартной Xiaomi SU7, версия SU7 Ultra также получила новый карбоновый кузов с передним сплиттером и задним антикрылом.

Интерьер Xiaomi SU7 Ultra Фото: Xiaomi

Стоимость Xiaomi SU7 Ultra — 815 тыс. юаней (около $ 114 тыс.). Начало поставок ожидается в марте 2025 года.