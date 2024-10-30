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Должен ли «Ред Булл» уволить Серхио Переса ещё до окончания сезона?

Должен ли «Ред Булл» уволить Серхио Переса ещё до окончания сезона?
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На протяжении нынешнего сезона Формулы-1 в прессе не раз говорилось, что «Ред Булл» может уволить пилота Серхио Переса. Совсем недавно издание GPblog сообщило, что Гран-при Бразилии может стать последним для мексиканца в составе австрийской команды, где якобы решили принять это радикальное решение после череды разочаровывающих результатов гонщика. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: «Должен ли «Ред Булл» уволить Серхио Переса ещё до окончания сезона?»

В настоящий момент Перес занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков. «Ред Булл» располагается на третьей позиции в Кубке конструкторов (512 очков). У лидирующего «Макларена» 566 баллов.

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Источник: Гран-при Бразилии может стать последним этапом для Переса в сезоне-2024

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