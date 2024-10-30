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Перес: Гран-при Мексики стал самым разочаровывающим в сезоне, я рассчитывал на очки

Перес: Гран-при Мексики стал самым разочаровывающим в сезоне, я рассчитывал на очки
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о минувшем Гран-при Мексики, а также поделился ожиданиями от этапа в Бразилии.

«Мексика получилась самым разочаровывающим уикендом в моём сезоне. Я хотел провести особенные выходные, и как команда мы не получили того, что заслуживали. Нам нужно получать больше от моей машины для конкуренции, и это будет целью в Бразилии.

Мои ребята наилучшим образом подготовят машину к следующим выходным. Спринт даёт нам возможность набрать дополнительные очки, к чему мы и будем стремиться. Я рассчитывал на очки в Мехико, и, если мы сможем провести более стабильный уикенд, уверен, мы покинем Бразилию в лучшем положении», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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