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Названа очередная команда Формулы-1, которая интересуется Франко Колапинто

Названа очередная команда Формулы-1, которая интересуется Франко Колапинто
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Французская команда Формулы-1 проявляет заинтересованность в подписании контракта с аргентинским гонщиком Франко Колапинто. Об этом информирует авторитетное издание Auto Motor und Sport. Ранее сообщалось, что вариант с переходом гонщика якобы рассматривают «Ред Булл» и «Кик-Заубер».

По сведениям источника, в подписании соглашения с Колапинто заинтересован исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе. При этом отмечается, что стороны могут заключить соглашение на 2026 год, так как в следующем году боевыми пилотами команды будут Пьер Гасли и Джек Дуэн.

В настоящий момент «Альпин» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 14 очков.

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