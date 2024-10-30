Глава «Уильямса» ответил, готов ли Колапинто стать напарником Ферстаппена

Глава команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о потенциале пилота команды аргентинца Франко Колапинто.

«Он достаточно силён, чтобы оказаться рядом с Максом [Ферстаппеном]», — приводит слова Ваулза издание Auto Motor und Sport.

Напомним, Колапинто дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии нынешнего сезона, сменив американца Логана Сарджента, и за прошедшие пять гонок дважды оказывался в первой десятке.

Ранее нидерландский комментатор Джек Плой сообщил, что советник «Ред Булл» Хельмут Марко предложил «Уильямсу» € 20 млн за Колапинто в качестве замены Серхио Переса.

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