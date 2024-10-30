Отец Сайнса отреагировал на сильнейшие наводнения в Испании, где погибли более 60 человек

Прославленный гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, выразил соболезнования погибшим и поддержку пострадавшим в результате сильнейших наводнений на юго-востоке Испании. Ранее местные власти сообщали о гибели не менее 62 человек в провинции Валенсия. В настоящий момент в регионе наблюдаются проблемы с электричеством и связью. Спасательные работы продолжаются.

«Сердце болит. Мои соболезнования семьям погибших. Сил пострадавшим», — написал Сайнс на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса-старшего

Недавно Сайнс-старший прокомментировал победы сына на Гран-при Мексики, который проходил с 25 по 27 октября.

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