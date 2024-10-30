Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Сайнса отреагировал на сильнейшие наводнения в Испании, где погибли более 60 человек

Отец Сайнса отреагировал на сильнейшие наводнения в Испании, где погибли более 60 человек
Комментарии

Прославленный гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, выразил соболезнования погибшим и поддержку пострадавшим в результате сильнейших наводнений на юго-востоке Испании. Ранее местные власти сообщали о гибели не менее 62 человек в провинции Валенсия. В настоящий момент в регионе наблюдаются проблемы с электричеством и связью. Спасательные работы продолжаются.

«Сердце болит. Мои соболезнования семьям погибших. Сил пострадавшим», — написал Сайнс на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса-старшего

Недавно Сайнс-старший прокомментировал победы сына на Гран-при Мексики, который проходил с 25 по 27 октября.

Материалы по теме
«Теперь он уверен». Отец Карлоса Сайнса высказался о победе сына на Гран-при Мексики

Автоспорт: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android