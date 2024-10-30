Хуан Пабло Монтойя: стюарды не должны сильнее давить на Ферстаппена

49-летний колумбийский семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поддержал Макса Ферстаппена после двойного штрафа на Гран-при Мексики. Монтойя согласен, что Ферстаппен заслужил наказание за свои действия, но не понимает, почему пилот «Ред Булл» получил 10-секундные штрафы, в то время как Ландо Норрис на Гран-при США был наказан 5-секундным штрафом.

«Стюарды не должны сильнее давить на Макса. Считаю, что это здорово — то, что он делает. Он знает правила и придерживается их. Первый штраф был очень чётким и на 100% справедливым. Ландо был на апексе. Макс должен был оставить ему место, но он этого не сделал. Второй штраф? Если посмотреть на требования правил, Макс даже не пытался зайти в поворот. Он должен был оставаться в пределах трассы и оставить место для Ландо. Но для меня самая большая проблема в непоследовательности принятия решений. Почему Максу дали 10 секунд штрафа, тогда как Ландо получил в Остине пять? Это абсурдно», — приводит слова Монтойи GP Blog.