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Хорнер ответил, заменит ли Лоусон Переса до конца сезона

Хорнер ответил, заменит ли Лоусон Переса до конца сезона
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер преуменьшил, но не исключил возможность замены Серхио Переса на Лиама Лоусона до конца этого сезона Формулы-1.

«Я думаю, это крайне маловероятно.

Мы сядем, посмотрим и попытаемся понять, что произошло в этой гонке. Его [Переса] машина получила довольно много повреждений, и в тот момент его гонка была испорчена. Ещё и полученный штраф на старте. Так что эту гонку определённо стоит забыть», — приводит слова Хорнера Race Fans.

После 20 этапов сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 512 очков. У «Феррари», идущей на втором месте, — 537, а у «Макларена» — 566.

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