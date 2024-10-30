Деймон Хилл объяснил, почему экс-пилоты не должны судить гонки Формулы-1

Чемпион 1996 года Деймон Хилл считает, что проблема в системе стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) возникла из-за того, что некогда бывшие опытные гонщики сами стали штатными стюардами. Хилл полагает, что экс-пилоты должны привлекаться к работе на Гран-при лишь в качестве консультантов.

«Проблема на самом деле возникла, когда опытные гонщики стали стюардами. Думаю, выходом из положения было бы их привлечение в качестве консультантов профессиональных стюардов. Чтобы они говорили, что думают, делились мнением, помогая стюардам принимать решение.

Потому что это работает следующим образом: директор гонки сообщает о чём-то и говорит: «Я считаю, это требует расследования», и передаёт это стюардам. Затем стюарды смотрят на правила, что в них сказано, а затем они должны применять их в зависимости от того, нарушены правила или нет.

Это практически юридическая интерпретация ситуации, но им помогает, если у них есть гонщик, который говорит: «Ну, я лично считаю, что это выходит за рамки, этот стиль вождения требует наказания» или «Это фантастическая гонка, просто оставьте их в покое». Но мы не хотим чего-то типа: «О, боже, извини, ты можешь спуститься с подиума, а мы ещё минут 20 подумаем, что делать?»

Вот почему я считаю, что нужен штатный судья, и его решение является окончательным. И пусть оно не будет всегда идеальным, вы всегда можете обвинить людей в предвзятости, но если вы соревнуетесь, то должны принимать его вердикт. Это не правосудие, это спорт, а спорт подразумевает судейские решения, хорошие или плохие», — приводит слова Хилла Planet F1.