Главный спонсор Серхио Переса готов сотрудничать с Франко Колапинто

Телекоммуникационная компания Telmex, которая на протяжении многих лет поддерживает Серхио Переса, может начать сотрудничество с гонщиком «Уильямса» Франко Колапинто. Об этом заявил Карлос Слим Домит, сын владельца компании, одного из самых богатых людей в мире Карлоса Слима. Однако он подчеркнул, что потенциальная сделка с Колапинто не окажет никакого влияния на существующие отношения компании с Пересом.

«Мы много раз имели отношения с другими гонщиками. Мы поддерживали Бруно Сенну, Пьетро Фиттипальди, Эстебана Гутьерреса.

Если бы мы договорились о чём-то с Франко, это не было бы связано с Чеко. Мы всегда стремимся поддерживать латиноамериканских гонщиков, и у Франко очень хорошо идут дела.

Но, без сомнения, нашим самым важным проектом всегда была поддержка мексиканских гонщиков, и Чеко является тем, кто представляет всех нас», — приводит слова Слима-младшего ESPN.