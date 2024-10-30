Хэмилтон проедется в Бразилии на чемпионском «Макларене» Сенны

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в эти выходные проедется на автодроме «Интерлагос» в Бразилии за рулём болида «Макларен» 1990 года, на котором Айртон Сенна завоевал второй из своих трёх чемпионских титулов. Таким образом Хэмилтон почтит память местного героя и своего кумира. Об этом сообщает Planet F1 со ссылкой на местные СМИ.

В этом году отмечается 30 лет со дня трагической гибели Айртона Сенны на Гран-при Сан-Марино 1994 года в Имоле. Сообщество Формулы-1 уже несколько раз почтило память бразильского волшебника: четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель в мае пилотировал его «Макларен» 1993 года во время уикенда Гран-при Эмилии-Романьи. Там же гонщики провели церемонию, надев футболки с изображением Сенны. В Монако «Макларен» использовал уникальную жёлто-зелёно-синюю ливрею в честь Айртона.

Планируется, что гонщик «Мерседеса» проведёт показательный заезд за рулём «Макларена» MP4/5B.

Мероприятие Senna Sempre («Сенна навсегда») запланировано на субботу на 17:00 по местному времени после завершения квалификационной сессии.