Монтойя поддержал Ферстаппена: британские СМИ ненавидели меня всем сердцем

49-летний колумбийский семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя согласен с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, который недавно пошутил про своё неправильное гражданство, тем самым подчеркнув предвзятость британских спортивных СМИ.

«Когда я гонялся в Формуле-1, то ненавидел это. Для меня это всё было слишком политизированно. Недавно Макс сказал: «У меня неправильный паспорт». И это абсолютно верно.

Он намекнул, что британские СМИ — они в первую очередь, но и немецкие СМИ тоже, — контролируют спорт и то, как он подаётся. Для меня это было тяжело. Я был колумбийцем и дважды получал места в Формуле-1, заменяя британцев — Дженсона Баттона и Дэвида Култхарда. Некоторые британские СМИ ненавидели меня всем сердцем. Это всегда усложняло задачу.

Другая проблема заключалась в том, что у меня в напарниках был Ральф Шумахер, и я был единственным парнем, который делал жизнь его брата невыносимой. Когда основу составляют СМИ из этих двух стран, это усложняет задачу. Всё, что мы читаем, предвзято и настроено против Макса.

Если вы почитаете, что пишет нидерландская пресса, это будет совсем другая история. Они, вероятно, скажут, что Ландо — слабак и должен был быть более агрессивным. Мы никогда не услышим другую сторону, потому что не читаем нидерландские СМИ. Для мира нидерландская пресса не имеет значения», — приводит слова Монтойи GP Blog.