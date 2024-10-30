Хилл: гоняться можно честно, но не уверен, что Ферстаппен на это способен

Чемпион 1996 года Деймон Хилл считает, что трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен неспособен честно вести борьбу в гонках. Так Хилл отреагировал на борьбу Ферстаппена с Ландо Норрисом на двух последних этапах — Гран-при США и Гран-при Мексики.

«Проблема Макса в том, что он просто отказывается уступать кому-либо пространство при обгоне. В Мексике была хорошая борьба колесо в колесо между Лиамом Лоусоном и Чеко [Пересом] — она была жёсткой, но я не думаю, что там была злонамеренная попытка помешать сопернику обогнать. Они шли рядом, колесо в колесо. То же самое с Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом, так что гоняться можно честно, но я не уверен, что Макс на это способен — это не в его репертуаре. Это не в его философии. Его философия такова: «Ты не проедешь мимо меня».

Как определить, честная борьба или нет? Это трудно, но я считаю, что вам не должно быть позволено использовать свою машину как оружие и просто блокировать трассу, потому что так вообще не будет никаких обгонов, если будет разрешено просто вилять по всей трассе и делать всё, что они хотят. Тогда вы не увидите ни одного обгона, потому что все будут просто сидеть и думать: «Ну, в этом нет смысла, потому что он меня вынесет. Какой смысл пытаться?» — приводит слова Хилла Planet F1.