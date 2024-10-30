«Ему нечего терять». Норрис – о том, почему не борется жестче с Ферстаппеном

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему не борется жестче с лидером чемпионата Максом Ферстаппеном.

«У него очень сильная позиция в чемпионате. Он далеко впереди. Ему нечего терять. Люди могут сказать, что всё наоборот, что ему есть что терять, и всё дело во мне. Но это не так.

Я сосредоточен на себе. Я делаю свою работу, и в Мексике она получилась хорошей. Я доволен как всё прошло, доволен всем своим уикендом. Но это не моё дело — контролировать его. Он знает, как пилотировать. И я уверен, он знает, что в воскресенье, вероятно, немного вышел за рамки», — приводит слова Норриса Autosport.

После 20 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 47 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий вышедшую на второе место итальянскую команду «Феррари» на 29 очков. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 44 очка от «Макларена».