«Ноль». Вольф ответил, сколько новых деталей может позволить себе «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что немецкая команда вынуждена остановить обновление своей нынешней машины, так как ущерб от последних аварий оказался слишком большим.

«В плане ограничения расходов ситуация сложная. Эти три аварии поставили нас в неловкое положение, и, конечно, то, что произошло в пятницу в Мексике, нанесло колоссальный ущерб. Нам пришлось собирать совершенно новое шасси, и это колоссальный удар по ограниченному бюджету.

Нам, вероятно, придётся сократить внедрение новинок. У нас будет два новых пакета в Бразилии, но это всё. Больше ничего не будет. Конечно, это всё влияет на то, сколько новых деталей мы можем установить на машину, потому что ответ — ноль», — приводит слова Вольфа Autosport.