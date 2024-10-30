Выписавший Ферстаппену штраф Херберт: я большой поклонник Макса

Бывший гонщик Формулы-1, ныне профессиональный стюард Международной автомобильной федерации (ФИА) Джонни Херберт раскритиковал Макса Ферстаппена за неприемлемый способ ведения борьбы на трасе. Перед этим Херберт в составе судейской коллегии Гран-при Мексики выписал Максу Ферстаппену двойной штраф в «+10 секунд» за борьбу с Ландо Норрисом.

«Мы следовали рекомендациям ФИА, команды согласились с нашими решениями. Было принято правильное решение, 20-секундный штраф не был слишком суровым для Макса Ферстаппена.

Была ли манера пилотирования Ферстаппена на грани или за ней? Да, была. У него жёсткий пилотаж, особенно когда он вывозит соперника с трассы. Это абсолютно неприемлемо и для меня, и для нынешних гонщиков, для бывших гонщиков и для стюардов.

Я большой поклонник Ферстаппена, и меня очень расстраивает, когда он гоняется так, как в Мексике. Ему это не нужно, на данном этапе чемпионата ему просто нужно держаться подальше от неприятностей и пилотировать как можно чище.

Атмосфера в комнате стюардов была хорошей, и наше решение было чётким, поскольку инструкции показали нам, на что обращать внимание и как справляться с ситуацией. Когда мы применили два 10-секундных штрафа к Максу Ферстаппену, мы все были согласны с этим. Не забывайте, что четыре стюарда принимают эти решения», — приводит слова Херберта Planet F1.